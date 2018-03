Les journées des luttes paysannes 2018

DÉFENDONS L’AGRICULTURE PAYSANNE ET FAMILIALE

PRÉSERVONS NOS TERRES AGRICOLES !

La Journée Internationale des luttes paysannes est l’occasion de s’engager auprès des paysan.ne.s du monde entier pour réclamer le respect de leurs droits (le droit à la terre, le droit aux semences ou le droit à un revenu décent) et renforcer les alternatives aux systèmes agro-industriels.

GRANDE MOBILISATION LE 15 AVRIL À BRUGELETTE - GHISLENGHIEN

Cette année, le Réseau de Soutien à l’Agriculture Paysanne (RéSAP) organise une journée de mobilisation conviviale, festive et engagée sur des terres agricoles inutilement bétonnées pour un zoning qui reste vide depuis plusieurs années.

En menant une action de plantation pour se réapproprier ces terres, nous luttons contre le bétonnage des terres en général et pour un autre aménagement du territoire, plus en phase avec les défis contemporains (mobilités, climat…). En Belgique, ces terres sont parmi les plus chères d’Europe. Elles sont mises en concurrence avec le développement des zonings industriels, les routes, les parkings, les activités de loisir, les monocultures de sapins de noël et l’urbanisation. Il est urgent de changer de modèle, de défendre et développer la souveraineté alimentaire ici et ailleurs !

Au programme :

Plantation de patates sur les terres menacées - Concert - Buffet local et paysan - Assemblée - Ateliers - Rencontre de collectifs en lutte contre l’artificialisation des terres agricoles - Expo photos et d’aquarelles.

Infos pratiques et programme complet du 15 avril : Cliquez-ici

AILLEURS EN BELGIQUE DU 14 au 17 avri

Entre le 14 et le 17 avril, d’autres activités auront lieu en Belgique :

Gembloux - 17 avril : Rencontre-Discussion avec différents acteurs associatifs

Bruxelles :

14 avril : Mobilisation du Forum des jardiniers & potagistes

17 avril :

Mobilisation au Rond Point Schuman contre les accords de l’UE-Mercosur.

Rencontre-Discussion "Les dérives marchandes du Bio”

Liège -14 avril : Journée de mobilisation (matinée de réflexion et balades-découvertes du site menacé du Ry Ponet)

Libramont - 17 avril : Plantation de Patates sur le site de la petite foire de Semel et action symbolique sur le site de la grande foire de Libramont.

Le programme complet et les infos pratiques : ICI