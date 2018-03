Le collectif des conférences gesticulées en Belgique et le Garcia Lorca sont heureux de vous proposer la conférence gesticulées sur les médias de Philippe Merlant

Le mystère du journalisme jaune

Sur les traces de Joseph Rouletabille, Philippe Merlant part élucider ce très grand et très curieux mystère : « Pourquoi les médias sont-ils si souvent du côté du manche, du côté du pouvoir, du côté des puissants ? » Une enquête de l’intérieur, nourrie par quarante ans d’exercice du métier de journaliste. Et une invitation à trouver des pistes pour réconcilier information et démocratie.

Entrée : 4 euros

Au Garcia Lorca

rue des Foulons, 47

1000 Bruxelles

http://www.garcialorca.be/node/1

https://lemysteredujournalismejaune.org/