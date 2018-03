La lutte antiraciste et antifasciste dans le monde du travail

l’expérience des Forges de Clebacq

avec Silvio Marra

une conférence-débat organisée par Bruxelles Zone antifasciste

Silvio Marra est un mécanicien italien qui a émigré en Belgique au début des années ’70. Employé dans la grande usine sidérurgique des Forges de Clabecq, il est devenu en quelques années un délégué syndical de premier plan.

Syndicaliste de lutte, ayant une conception de l’engagement syndical bien plus large que la défense étroite des intérêts économiques et corporatistes, il a entamé avec la délégation FGTB une campagne de politisation antifasciste et antiraciste des milliers de travailleurs de l’usine. Dans les années 90, la grande majorité des travailleurs de Clabecq s’étaient engagés dans une charte anti-raciste et c’est par centaines qu’ils participaient à toutes les manifestations antifascistes et antiracistes à travers tout le pays.

C’est de l’expérience de ce long travail de conscientisation et d’organisation dont Silvio Marra nous parlera, un long travail qu’il prolonge aujourd’hui dans son quartier, le quartier Saint-Antoine de Forest.