À la ZAD de Notre-Dame-des-Landes , c’est un Avril Fertile qui s’annonce face aux nouvelles menaces d’expulsion...

Samedi 14 avril 2018 - Dans le cadre des journées internationales de luttes paysannes Le TuiniersForum des jardiniers, le VrijKeelbeek Libre ! et le Comité de Haren vous invitent à se réapproprier le terrain et protéger le Keelbeek.

ILS S’APPRÊTENT À DÉTRUIRE LA TERRE DU KEELBEEK ?

Et bien nous on retourne à Haren le 14 avril, et on replante ! Bah oui quoi...



Des bruxellois-e-s de tous âges et horizons ont créé le 17 avril à Haren le "TuiniersForum des potagistes & jardiniers" pour défendre les jardins / terrains auxquels ils sont attachés. Deux ans plus tard, des dizaines d’hectares de terres fertiles sont toujours plus menacées et nous y retournons ! Malgré la mobilisation citoyenne constante depuis 10 ans, les gouvernements fédéral et régional veulent imposer leur projet de mégaprison passéiste, ruineux et destructeur. Après avoir clôturé les 20 hectares du terrain, ils ont coupé tous les arbres (des centaines) en ce début d’année, alors que 4 recours sont encore pendants.

L’obstination insensée des politiciens à détruire la Terre qui nous fait vivre en piétinant la démocratie doit être combattue fermement. Organisons-nous pour sortir de l’ornière et créer d’autres manières de vivre AVEC la nature et pas contre elle.

Tous à Haren le 14/04 !



Programme temporaire du 14 à Haren

11h00 – Atelier de confection de masques sauvages et de déguisements d'animaux / atelier des yeux / projection de films / balades et visites autour du Keelbeek

12h00 – Repas

13h30 – Projection du film « Un pavé dans la soupe » sur le défi alimentaire à Bruxelles

14h00 – 15h45 Table-ronde : « De quoi la politique GoodFood est-elle le nom ? » avec des représentants des acteurs de l'agriculture bruxelloise

15h45 - 16h00 Présentation du livre : « Terres des villes, Enquêtes potagères de Bruxelles aux premières saisons du 21e siècle » + présentation de la carte des terres menacées à Bruxelles

16h00 – Action ! Amenez vos pelles, on prépare les patates !

19h00 – Soupe conviviale

20h00 – Soirée festive

Prix libre

Accès et adresse : D’abord : Au TOOGENBLICK – Rue de Cortenbach/Cortenbachstraat 11, 1130 Haren - Bus 64 arrêt Cortenbach / SNCB gare Haren Sud. Plantation sur la ZAD

Venez fabriquer vos masques sauvages et déguisements d’animaux

Avec nous animaux, végétaux et toute la sauvagerie de la nature dont nous sommes un petit élément ! C’est la nature qui se défend ! Nous en appelons aux traditions populaires, païennes, folkloriques, révolutionnaires, et à l’imagination fertile de chacun et du collectif. Amenez : vieux manteaux, chapeaux, cintres, tissus, cartons, peinture, boutons, ciseaux, agrafes, élastiques, etc…

Table-ronde : Nourrir Bruxelles / De quoi la politique GoodFood est-elle le nom ?

Le gouvernement bruxellois promet de produire localement 35 % des fruits et légumes consommés dans la Région d’ici 2035. Mais dans le même temps, il bétonne des dizaines d’hectares de terres fertiles. Greenwashing ? Etape dans la bonne direction ? Débat avec des représentants du secteur.

************************************************

Grande action de plantation de patates !

Une tonne de patates seront plantées sur place. Amenez vos pelles, bêches, grelinettes, fourches, binettes, arrosoirs, brouettes. Les patates ont la frite !

************************************************

www.tuiniersforumdesjardiniers.be - info@tuiniersforumdesjardiniers.be - 0493/684 493

http://haren.luttespaysannes.be - keelbeek@sdu.collectifs.net - 0472/38.81.04

www.1130haren.be - info@1130haren.be - 0477/638957

En partenariat avec le ReSAP - Réseau de Soutien à l’Agriculture Paysanne (programme sur www.luttespaysannes.be) et en solidarité avec les paysan-ne-s qui nous nourrissent partout sur la Planète. Le 15 avril le lendemain, action en Wallonie non loin de Pairi Daiza à Ghislenghien !