Cher(e)s ami(e)s,

Après avoir occupé plusieurs endroits auparavant sous le nom de « Chénou », du fameux « Sauna » et « le 44 », notre collectif est de retour pour vous présenter un projet digne de nos ambitions : « L’Int’Art’Sport ».

❓ Saviez vous qu’au moins 20 000 bâtiments sont vides et laissés à l’abandon rien qu’à Bruxelles ?

Imaginez tout le potentiel gâché !

✨ Depuis fin janvier 2018 le magasin Intersport situé à la gare d’Etterbeek a été fermé et sera complètement détruit pour faire place à un bâtiment encore plus gros avec des logements d’ici fin 2019. C’est avec l’accord du propriétaire que le collectif s’est installé et a entamé son projet artistique pour redonner une toute autre vie et une dernière utilisation du lieu.

✨ Au programme : 2 salles, petit bar, grignotage, concerts, animations, flash tattoo, DJ, vernissage, ... et on en passe !

🎵 Line Up [Sous réserve de modifications]

💥 JEUDI (Entrée sur donation)

19h Ouverture

20h30-21h30 Concert

21h30-00h DJ (house/techno)

19h-00h Vernissage/Expo

Maxence & Co

Johan Huysman

Minou

GoSpel

Asetone

💥 VENDREDI 19h-06h (4€ l’entrée ou +)

19h Ouverture

20h-22h Flash Tattoo

21h-22h Concert

22h-23h Concert

23h-00h Basic Feelings (Be:pulsed)

00h-01h Hyde

01h-02h Pshardtek (hardtek)

02h-03h Bass Sardar (Faya/Be:pulsed) live

03h-04h Kuririn (psytrance)(Zion604)

04h-05h DJ

05h-06h Asmik (Goa Madness Recs ) live

💥 SAMEDI

(Entrée sur donation jusque 18h)

14h Ouverture

15h-20h Cirque (infos à venir)

16-20h Flash Tattoo

16h-20h JAM Session/scène ouverte ( amènes ton instrument )

(18h Entrée 5€ ou +)

20h15 -21h15 Concert

21h30- 22h30 Concert : Rock

22h45-23h45 Concert : HIP-HOP

00h-01h Woodub (jungle)|VINYLE|

01h-02h Nidrevium (Mentality) (drum’n’bass)|VINYLE|

02h-03h Frounch (Allergik) live

03h-04h Terapeutek (Tribe)

04h-05h BoiZe TnK

05h-06h Geometek

06h-07h Moogly (Boomshankar)

07h-08h Max^2

🚨Infos pratiques :

🍻 Buvable

bar à disposition

🍵 Mangeable

Sachet de Kroepoek

Soupe + pain

Ailerons de poulet

💰 Entrée :

* Jeudi - petite donation pour le collectif

* Vendredi - 4€ voir + si vous voulez faire un don

* Samedi - 5€ voir + si vous voulez faire un don

Accès :

🚍 🚃 STIB : Bus 95, Tram 25 et 7. Arrêt gare d’Etterbeek

🚅 SNCB gare d’Etterbeek

🚘 Pas de Parking

Art’scènes Lupin