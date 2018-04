Nederlands onderaan !

Le 30 mars, les Palestinien.ne.s de la bande de Gaza ont manifesté pacifiquement à l’occasion de la Journée de la Terre, faisant ainsi valoir leur droit au retour et dénoncer le blocus illégal de la bande de Gaza par Israël.

L’armée israélienne a réagi avec une violence extrême.

Dix-sept des manifestants ont été tués de sang froid par des tireurs d’élite. Plus de 1400 autres ont été blessés.

Nous appelons à l’action pour soutenir la demande d’une enquête indépendante sur les événements.

Mais nous savons aussi qu’il n’y a pas de justice sous l’occupation, alors nous exigeons :

La fin de l’occupation et de la colonisation des territoires palestiniens (Résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies)

La reconnaissance des droits fondamentaux et la pleine égalité des habitants arabo-palestiniens habitant les territoires de 1948 ;

Respecter, protéger et promouvoir les droits des réfugiés palestiniens à retourner dans leurs foyers et leurs biens (Résolution 194 Assemblée générale des Nations Unies).

Maintenant qu’il y a un regain d’indignation parmi les décideurs politiques, nous devons réagir en tant que défenseurs de la justice afin qu’ils puissent prendre des mesures concrètes. Venez nombreux à cette action, partagez cet événement, mobilisez-vous !

NEDERLANDS

Op 30 maart demonstreerde de Palestijnen vreedzaam ter gelegenheid van de Dag van het Land. Ze deden dit om hun recht op terugkeer op te eisen, en de illegale blokkade van de Gazastrook door Israël aan te klagen.

Het Israëlische leger reageerde met enorm veel geweld.

Zeventien van de demonstranten werden in koelen bloede gedood door sluipschutters. Meer dan 1400 anderen raakten gewond.

We roepen op tot actie om om de vraag tot een onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen te ondersteunen. Maar we weten ook dat er geen gerechtigheid bestaat onder de bezetting, daarom eisen we :

Het einde van de bezetting en kolonisatie van de Palestijnse gebieden (Resolutie 242 Veiligheidsraad Verenigde Naties)

Het erkennen van de fundamentele rechten en de volledige gelijkwaardigheid van de Arabisch-Palestijnse inwoners van Israël ;

Het respecteren, beschermen en promoten van de rechten van Palestijnse vluchtelingen om terug te keren naar hun huizen en bezittingen (Resolutie 194 Algemene Vergadering Verenigde Naties).

Nu er opnieuw verontwaardiging klinkt onder beleidsmakers, moeten we als verdedigers van rechtvaardigheid reageren opdat ze echt actie ondernemen. Kom met veel naar deze actie, deel dit evenement, mobiliseer mee !