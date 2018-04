(Nederlandse versie hieronder)

Devenez Livres vivants !

Envie de vous mettre en jeu et de raconter un bout de votre histoire suite à un préjugé que vous avez vécu ? Devenez Livre vivant et ajoutez votre titre au catalogue de la Bibliothèque Vivante !

Pour préparer l’événement Bibliothèque Vivante qui aura lieu les 30 juin et 1er juillet prochains au Parc Josaphat à Schaerbeek dans le cadre du festival Dialogues en Humanité Bruxelles, plusieurs ateliers sont organisés dans les communes bruxelloises entre mars et mai.

Les ateliers sont donnés en français mais tout le monde est le bienvenu !

Un atelier, pour quoi faire ? L’idée est de permettre aux aspirants Livres vivants de travailler sur le contenu de leur histoire et du message que celle-ci véhicule, s’entraîner aux techniques de récit et à la rencontre avec le lecteur, ainsi qu’identifier les stéréotypes qui gravitent autour de l’expérience qu’ils ont envie de partager.

Les activités proposées pendant le workshop sont donc structurées autour de quatre principes : mieux se connaître et s’approprier le projet, parvenir à exprimer les identités qui nous définissent et identifier le contenu de chaque Livre, travailler sur les notions d’idées préconçues, apprendre à se raconter et faire l’expérience d’une micro-Bibliothèque Vivante.

Cette série de workshops est organisée le 13 avril de 9h à 12h et le 14 avril de 12h à 17h au Centre Culturel de Schaerbeek.

D’AUTRES WORKSHOPS vous sont proposés à Saint-Gilles (mars), Jette (mai) et Watermael-Boitsfort (mai).

Plus d’infos : http://bit.ly/2FkPLAC

Contact & inscription : www.laconcertation-asbl.org | Francesca Magagni - f.magagni@laconcertation-asbl.org 0484/49.40.96

Un projet de La Concertation ASBL - Action Culturelle Bruxelloise qui s’inscrit dans le réseau international Human Library Organization. Avec le soutien de la COCOF et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Word een levend Boek !

Wil je op een originele manier een optreden geven en een stuk van je leven delen, op basis van vooroordelen waar je in jou leven tegen bent aangelopen ? Word een levend Boek en voer je titel toe aan de catalogus van de Levende Bibliotheek !

Om de Levende Bibliotheek evenement (30.06 en 01.07 in Josaphatpark, Schaarbeek in het kader van Dialogues en Humanité Bruxelles) te voorbereiden zullen verscheidene workshops tussen maart en mei in de Brusselse gemeenten georganiseerd worden.

Hoe werken de workshops ? Dankzij de workshops kunnen de ‘kandidaat-Boeken’ aan de inhoud en boodschap van hun verhaal werken, oefenen met de verhaaltechnieken en de ontmoeting met de lezers, en ook de stereotypes identificeren die overeenkomen met de ervaring die ze willen delen.

De workshops zullen in het Frans verlopen maar iedereen is welkom !

Deze reeks van workshops zal op 13 april van 9u tot 12u en op 14 april van 12u tot 17u bij Centre Culturel de Schaerbeek plaatsvinden.

ANDERE WORKSHOPS zullen in Sint-Gillis (maart), Jette (mei) en Watermaal-Bosvoorde (mei) georganiseerd worden.

Meer info : http://bit.ly/2FkPLAC

Contact & inschrijving : www.laconcertation-asbl.org | Francesca Magagni - f.magagni@laconcertation-asbl.org 0484/49.40.96

Een project van La Concertation ASBL - Action Culturelle Bruxelloise dat deel van het internationale netwerk Human Library Organization uitmaakt. Met de steun van de COCOF en de Fédération Wallonie-Bruxelles.