Solidarity with Palestinian Political Prisoners and Gaza

SOLIDARITÉ AVEC LES PRISONNIERS POLITIQUES PALESTINIENS !

Depuis 1967, plus de 800.000 Palestiniens ont été emprisonnés pour avoir résisté à une

occupation militaire et une colonisation qui durent depuis plus d’un demi-siècle (!).

Aujourd’hui, environ 6.500 Palestinien-e-s, dont plus de 300 mineurs d’âge, croupissent dans

les prisons israéliennes. Beaucoup sont détenus sans jugement. Les autres sont victimes de

l’arbitraire des tribunaux militaires israéliens. Au cours de leur détention, la plupart sont

soumis aux mauvais traitements dont des interrogatoires « musclés ». En moyenne, chaque

année, 700 mineur-e-s sont emprisonnés. Ni l’Organisation des Nations Unies, ni aucun des

États qui la composent n’ont jamais décidé de sanctions susceptibles d’obliger l’État d’Israël à mettre fin à cette atteinte insupportable aux Droits humains.

A l’occasion de la journée internationale de solidarité avec les prisonniers politiques

palestiniens, nous demandons de renforcer la campagne internationale Boycott,

Désinvestissement et Sanctions (BDS), visant en particulier 2 sociétés multinationales

particulièrement impliquées dans le système répressif israélien : G4S, active dans la

surveillance des prisonniers ainsi qu’aux points de contrôle israéliens dans les territoires

palestiniens occupés et Hewlett-Packard (HP), un des principaux fournisseurs de technologies

de l’information à l’appareil militaire israélien.

CHACUN PEUT AGIR !

Venez nous rejoindre : Carrefour de l’Europe, de 16 à 19 h.

SOLIDARITEIT MET PALESTIJNSE POLITIEKE GEVANGENEN !

Sinds 1967 zijn meer dan 800.000 Palestijnen gevangengezet omdat ze zich verzetten tegen

een militaire bezetting en kolonisatie die meer dan een halve eeuw (!) heeft geduurd. Tot

heden kwijnen ongeveer 6.500 Palestijnen, waaronder meer dan 300 minderjarigen, weg in

Israëlische gevangenissen. Velen worden vastgehouden zonder proces. De anderen zijn het

slachtoffer van de willekeur van de Israëlische militaire rechtbanken. Tijdens hun detentie

worden de meesten onderworpen aan mishandeling, inclusief "agressieve" ondervragingen.

Gemiddeld worden er elk jaar 700 minderjarigen opgesloten. Noch de Verenigde Naties, noch

een van de staten die er deel van uitmaken hebben ooit enige sanctie opgelegd om Israël te

dwingen deze onaanvaardbare schending van Mensenrechten te beëindigen.

Ter gelegenheid van de internationale dag van solidariteit met de Palestijnse politieke

gevangenen, willen we de internationale campagne Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS)

heractiveren, en ze voornamelijk richten tegen twee multinationale ondernemingen, die in het

bijzonder betrokken zijn bij het Israëlische repressieve systeem : G4S, actief bij het toezicht op gevangenen en bij Israëlische controleposten in de bezette Palestijnse gebieden, en Hewlett-Packard (HP), een toonaangevende leverancier van informatietechnologie aan het Israëlische

leger.

ELK VAN ONS KAN ER IETS AAN DOEN !

Doe met ons mee : Europakruispunt, van 16 tot 19 u. (hoofdingang van het Centraal station)