voor Nederlands zie hieronder

MANIFESTATION NATIONALE A BRUXELLES

" ET MAINTENANT, IL NOUS FAUT UNE REGULARISATION ʺ

LE 10 JUIN 2018, DEPART 14 HEURES GARE DU NORD

La Coordination des sans-papiers de Belgique demandera aux futurs élu.s.es d’arrêter avec la traque aux sans-papiers. Elle réclamera les droits des sans-papiers afin qu’ils puissent reconquérir leur dignité après avoir tout perdu. Elle mettra la question sur la table, et ce, dans tous les débats électoraux à venir, la question de la Régularisation immédiate des sans-papiers en Belgique.

Pour cela, la Coordination des sans-papiers de Belgique appelle l’ensemble des sans-papiers tapis dans l’ombre et tous nos soutiens pour alerter sur notre situation et mobiliser le plus grand nombre citoyen.ne.s à venir exiger des engagements solennels des partis politiques sur l’intégration des sans-papiers dans l’Etat de droit belge. Une intégration qui passe par :

1. la régularisation des sans- papiers

2. la fermeture des centres fermés

3. la liberté de circulation

4. l’arrêt des expulsions

5. l’arrêt de la criminalisation des sans-papiers

6. le respect des droits fondamentaux comme l’accès aux soins médicaux et à l’éducation

7. le respect et l’application des droits de l’enfant.

NATIONALE BETOGING IN BRUSSEL

"EN NU, HEBBEN WE EEN REGULARISATIE NODIG"

10 JUNI 2018 14U NOORDSTATION

De Belgische coördinatie van mensen zonder papieren zal aan de toekomstig verkozen vertegenwoordigers vragen om het opsporen van mensen zonder papieren te stoppen. Ze zal de rechten van mensen zonder papieren eisen, opdat zij hun waardigheid kunnen herwinnen na alles verloren te hebben. Ze zal de vraag van onmiddelijke regularisatie van mensen zonder papieren op tafel leggen, en dit bij alle toekomstige verkiezingsdebatten.

De Belgische coördinatie van mensen zonder papieren roept alle mensen zonder papieren op die in de schaduw leven en al de medestanders om aandacht te vragen voor onze situatie en om zo veel mogelijk burgers te mobiliseren om de plechtige verbintenissen van de politieke partijen te eisen met betrekking tot de integratie van alle mensen zonder papieren in de Belgische rechtstaat.

Integratie door :

1) de regularisatie van mensen zonder papieren

2) de sluiting van de gesloten centra

3) vrijheid van beweging

4) stoppen met uitzettingen

5) stoppen met criminalisering van mensen zonder papieren

6) respect voor de grondrechten, toegang tot medische zorgen en onderwijs

7) respect en toepassing van de rechten van het kind

La Coordination des Sans-Papiers de Belgique

De Coördinatie van Mensen Zonder Papieren in België

Romina Monsalve 0479772317

Mamadou Diallo 0493995444

Serge Bagamboula 0493 291 974

Modou Ndiaje 0499 884 821

coordinationsanspapiersbruxelles@riseup.net

Facebook :https://www.facebook.com/Coordination-des-sans-papiers-de-Belgique-1667773550117390/

dons - giften :

BE23 3770 3334 4391