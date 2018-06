VISITES & BALADES À PIED ET À VÉLO | CONCERTS | ANIMATIONS | PRODUITS LOCAUX

Le dimanche 10 juin nous invitons tout les Bruxellois.

Venez découvrir votre vallée de Neerpede, une zone verte exceptionnelle et la dernière grande espace agricole de Bruxelles.

L’occasion de visiter différents terrains agricoles et de rencontrer nos maraîchers. Goûtez des produits “made in Neerpede” et apprenez tout sur BoerenBruxselPaysans, un projet d’accompagnement professionnel pour une alimentation durable à Bruxelles réalisé grâce à une aide du programme Européen FEDER.