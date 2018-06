La conférence gesticulée est un style de spectacle, et avant tout un outil d’éducation permanente/populaire. A l’intersection entre le théâtre et la conférence académique, l’objet gesticulé a pour propriété essentielle de mêler sous une forme narrative le vécu des conférenciers ou conférencières (le « savoir chaud ») et les éléments de théorie (le « savoir froid »). La démarche vise à donner des clés de compréhension de la société et à développer l’esprit critique.

De voorstellingen zijn allemaal in het Frans.

#3 Burn-out

Par Camille Latin

Adaptabilité, performance, efficacité, hyperconnexion, compétition, tous ces mots sont les diktats du monde moderne, auxquels on se soumet insidieusement dans le travail. Pour qui, pourquoi ? Face à ces diktats, le burnout vient brutalement nous rappeler nos limites et nous questionne sur le sens de nos actions et de notre soumission. Le burnout, honte ou métamorphose ?

Phénomène de société, combattre le burn-out semble être le nouvel enjeu du monde du travail. Combien sommes-nous aujourd’hui à dire « j’ai mal à mon travail » ? De la description des causes en passant par les symptômes, à l’incompréhension, tout en se questionnant sur la nécessité de lutter ou de fuir, cette conférence gesticulée dresse, de façon tragi-comique, le parcours émouvant d’une « burnoutée » qui s’en sort métamorphosée.

Prix / Prijs : Prix libre / Vrije bijdrage

Adres(se) : Avenue du Port 53 Havenlaan

