Docu du Kaai #4

Ouvrir La voix (2017) –

Amandine Gray

FR.

Ouvrir la Voix est un documentaire sur les femmes noires issues de l’histoire coloniale européenne en Afrique et aux Antilles. Le film est centré sur l’expérience de la différence en tant que femme noire et des clichés spécifiques liés à ces deux dimensions indissociables de notre identité "femme" et "noire". Il y est notamment question des intersections de discriminations, d’art, de la pluralité de nos parcours de vies et de la nécessité de se réapproprier la narration.

NL.

Ouvrir la Voix is een documentaire over zwarte vrouwen en hun issues in het kader van de historische Afrikaanse en Antilliaanse kolonisatie door Europa. De film focust op de beleving van het verschil dat zwarte vrouwen clichématig ervaren, specifiek met betrekking tot de twee onlosmakelijk verbonden dimensies van hun identiteit : “zwart” en “vrouw”. Er is in het bijzonder aandacht voor de kruising en raakpunten van de elementen discriminatie, kunst, pluraliteit van levensparcoursen en de noodzaak zich opnieuw aan te passen aan het verhaal.

19:00 : Table D’Hôtes à prix libre / Volkskeuken aan vrije bijdrage

20:00 : Film

Adres(se) : Avenue Du Port 53 Havenlaan

Prijs / Prix : Prix libre / Vrije bijdrage