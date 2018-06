Récits de non-violence en Syrie

La bibliothèque Jean Van Lierde (http://biblio.agirpourlapaix.be/)vous invite ce mercredi 6 juin à une discussion autour d’un nouvel ouvrage qui a retenu son attention La non-violence dans la révolution syrienne. Guillaume Gamblin et Pierre Sommermeyer ont collecté des dizaines de témoignages qu’ils ont fait traduire et compilés dans ce livre. Ces témoignages donnent notamment des exemples très concrets des initiatives non-violentes qui ont émergées et émergent encore aujourd’hui en Syrie.

Lorsqu’on pense au conflit Syrien, un flot incessant d’images sanglantes nous sautent à l’esprit. Pourtant derrière ce déferlement de violence rapporté par nos médias se cachent une foule de personnes, d’organisations et d’initiatives non-violentes.

Pierre Sommermeyer* vous présentera et discutera avec vous de cette histoire non-violente de la révolution syrienne. S’il est regrettable que la plupart de ces initiatives ne rencontrent pas de solidarité à l’extérieur de la Syrie, voici une bonne occasion de s’informer sur leur ampleur afin de les faire connaître, voire de les soutenir…

* Appelé sous les drapeaux en janvier 1962 (Algérie), Pierre Sommermeyer refusa la guerre et opta pour l’objection de conscience, en conséquence il fut incarcéré à la prison de Fresnes jusqu’en janvier 1964. Actuellement, il est webmaster de nombreux sites web ou éditeur de revues d’inspiration anarchiste (Divergences, Réfractions, À contretemps, Giménologues, Publico, Chroniques rebelles, RAforum …). Depuis 2004, il est militant au groupe de Strasbourg de la Fédération anarchiste et fournit régulièrement des articles au Monde libertaire. Récemment, Pierre Sommermeyer a publié : La non-violence dans la révolution syrienne (2018) / Face à la guerre (2017) / Mémoire sans frontières (2017) / Désobéissances libertaires : Manières d’agir et autres façons de faire (2016)