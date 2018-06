Soirée de soutien à l’Espace Contreculturel Autogéré "La Cooperactiva"

Soirée de soutien à l’Espace Contreculturel Autogéré ouvert en novembre dernier dans une ferme de 4 hectares des Andes Vénézuéliennes sous forme de coopérative culturelle et agricole “La Cooperactiva”.

Le Venezuela est toujours meurtri par une classe politique corrompue et répressive, une inflation de 3000% qui ne permet pas de manger ni de se soigner, des services publiques en déliquescence, une délinquance sociale, policière et militaire débordante. Plus que jamais le peu d’anarchistes qui ne sont pas partis du pays s’organisent par l’entraide et l’autogestion.

Comme la nourriture est primordial pour survivre, La Libertaria sème et récolte de la contreculture et des cultures organiques : nous présenteront le documentaire “Extractivisme au Vénézuela”, une présentation du nouveau lieu et la vente de tshirts.

Il n’y a pas de voie vers l’autogestion ! La voie c’est l’autogestion !

https://lalibertaria.contrapoder.org/fr/