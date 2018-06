[discussion] Les révoltes des 14 et 18 décembre derniers en Argentine

Fin 2017, d’énormes émeutes éclatent à Buenos Aires en réponse à la proposition de réforme des retraites par le gouvernement de droite de Mauricio Macri.

Les gouvernements se suivent et ils ont chacun leur propre forme. Certains, progressistes, imposent leur lois de manière astucieuse. D’autres le font brutalement. Les révoltes des 14 et 18 décembre sont un exemple de mécontentement ; lorsque des gens cessent de supporter l’insupportable et de soutenir l’insoutenable.

Il s’agira dans cette discussion de la réforme des retraites, des révoltes et de l’influence des médias pour pacifier tout conflit. Ce sera l’occasion aussi de faire le point sur les arrestations.

— NL ----------------------

Info en discussie over de revoltes van 14 en 18 december in Argentinië

Eind 2017 leidde het voorstel tot een pensioenshervorming van de rechtse regering Macri, tot enorme rellen in Buenos Aires.

Regeringen volgen elkaar op en ze hebben allemaal hun eigen vorm. De progressieve regeringen passen wetten op een sluwe manier toe en anderen doen dat dan weer recht in het gezicht. De revoltes van 14 en 18 december zijn een voorbeeld van de onvrede van de mensen. Van het onverdraaglijke niet meer te verdragen en van het onuitstaanbare niet langer uit te staan.

Het zal gaan over de hervorming van de pensioenen, over de revoltes en de invloed van de media om elk conflict te pacificeren. Er volgt ook een update over de arrestaties.