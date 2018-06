Soirée d’info à propos de la ZAD de Haren

ZAD de Haren : contre la mégaprison de Bruxelles - détruire la nature pour enfermer les pauvres, c’est toujours non !

Descriptif : Malgré une opposition solide et grandissante, l’État, en partenariat avec un groupe d’entreprises privées, s’entête depuis plus de 7 ans à vouloir construire la plus grande prison du pays sur le terrain du Keelbeek, à Haren, dans le nord de Bruxelles. Il s’agit de détruire 19 hectares de terres arables pour y enfermer 1200 personnes, pour un coût supérieur à 3 milliards d’euros, selon un partenariat public-privé aux bénéfices du privé. Tout ça sans aucun débat démocratique.

Après, entre autres, une longue occupation du terrain, une expulsion illégale, des débuts de travaux illégaux, une mobilisation citoyenne, associative, académique et des magistrats, de multiples interpellations auprès des politiques, des recours en justice... une nouvelle étape décisive vient de commencer en ce début d’année 2018 avec l’abattage de plus de 300 arbres sur le terrain, qui appelle une réaction massive et déterminée.

Nous vous invitons à faire le point sur la lutte contre la mégaprison de Haren, et à ouvrir avec nous les pistes qui permettront d’arracher l’abandon de ce grand projet inutile et imposé.

https://www.facebook.com/events/1920361834664319/