BREAKING NEWS < IMPORTANCE MONDIALE >

GYN TONIC ORGANISE ENCORE UNE FÊTE

TU VEUX

DÉCOUVRIR UN CLUB SPORTIF POUR FEMMES (INCLUSIF)

SOUTENIR UNE ÉQUIPE DE BASKET

PARLER GYM ET MUSCLES PROFONDS AVEC DES COACH

BOIRE DES GYN TONIC ET JOUER AU KICKER

GOUTER LES PLAISIRS VARIÉS

RENCONTRER DES GENS (ORIENTATION SYMPA ET DECALE-E)

Alors viens ce VENDREDI 8 juin ! Tu pourras constater ce que la sécrétion hebdomadaire d’endorphine, dopamine et adrénaline a produit sur notre corps et sur notre mental = 100% HIGH.

Il y aura des boissons, de la musique, du kicker, et des SURPRISES !

>> Gyn tonic c’est quoi ? Un club de sport autogéré & GRATUIT (c’est une soirée de soutien)

>> "pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarées, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf…"

Rejoins-nous ! https://www.facebook.com/groups/gyn.tonic.vd/

ps : la fête est ouverte à tous les organismes aérobies (toute le monde quoi)