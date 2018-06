Atelier calicots pour la Manif des Sans Papiers du 10 juin

Le samedi 9 juin la Maison Lieu Commun organise un atelier calicots et de banderoles ainsi une équipe de tractage dans le quartier pour la Manifestation de la Coordination des Sans Papiers du dimanche 10 juin.

La manifestation exigera la régularisation de toutes les sans papiers. Avec cette manifestation, la Coordination des Sans papiers veut également soutenir la famille de Mawda en dénonçant la politique migratoire de plus en plus répressive et xénophobe en Belgique et en Europe, responsables de l’assassinat de Mawda.

Bienvenu.e.s à tou.te.s celles et ceux qui veulent soutenir cette manifestation avec des banderoles avec vos propres messages et en mobilisant les Molenbeekois a joindre la manifestation.

RDV à partir de 14h au Lieu Commun, 20 Rue Saint-Joseph à Molenbeek (métro comte de flandre ou ribaucourt)

Récoltons ensemble le matériel nécessaire : tissus et plastiques blanc, peintures, chutes de tissus en couleurs, colle, bâtons, pochoirs, cartons, marqueurs, ciseaux, tracts de la manif imprimés,...