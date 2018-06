Ades c’est quoi ? Ades c’est qui ? Un obscur groupuscule de gauchiste ? Une île à bobo à vélo ? Un rassemblement d’ateliers subversifs ?

Tu voudrais savoir ? Tu t’en bats le steak mais tu veux passer une bon aprem ? T’es dans Ades mais tu veux rencontrer d’autres personnes du réseau ? Tu veux juste faire la fête au soleil ?

Viens au Forum Ades !

AU PROGRAMME

De 14h à 18h30 :

Stand, ateliers pour découvrir les différentes facettes du réseau ADES :

Tu veux en savoir plus sur les permanences d’entraide administrative ? Le groune animation te fait de l’oeil ? Tu es un.e fan secrète du repair café et tu rêves d’un autographe de toutes les réparatrices/réparateurs ? Tu as désespérement voulu participer au cycle genre mais tu n’as pas pu ? Les différents groupes d’Ades seront la pour éclaircir ta lanterne sur ce qu’ils font !

MAIS AUSSI..

.. Un atelier sérigraphie

.. des minis arpentages

.. un worshop genre

.. La décidée (en exclu pour vous la toute nouvelle biblio d’ADES)

.. un atelier cuisine & récup

.. UN BAR EN CONTINU

A 19H

Table d’hôtes ! Venez manger avec les potes, les nouvelles et les anciens !

A 21H

CONCERT DE LA FLANFARE

Fanfare délurée à la peau cuivrée, agencement déjanté de 6 zozoteurs allumés jouant de la musique commerciale rendue qualitative...

Félins insolents et rares, ce soir le dessert c’est Flanfare

22H

CONCERT SURPRISE !

Ne nous ratons pas ! (Parce que si vous venez pas, on va se rater !)

BISOUS

Le réseau ADES