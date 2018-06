- RADIO VOSSTANIE

Émission La lutte des classes pendant la Révolution française

(2ème partie, 1790-1792)

Le 1er juillet 2018 à 14h.

Dans la première émission on concluait sur « 1789, l’année de la bourgeoisie ». En effet c’est le moment où, l’expansion économique, la confiance de la bourgeoisie, face à une noblesse réactionnaire très peu encline aux changements, lui permettent de prendre le contrôle de l’Etat et de commencer à mettre en place les institutions lui permettant d’asseoir sa domination de classe . Mais cela n’a put se concrétiser que grâce à une massive insurrection des travailleurs urbains et ruraux, dont les conditions de travail et d’existence commencent par être perturbées et aggravées par l’expansion de l’économie capitaliste.

