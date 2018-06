APPEL AU RASSEMBLEMENT JUSTICE POUR MOAD

Ce vendredi 15 juin aura lieu à la séance du matin le procès en appel du policier condamné le 19 décembre 2016 pour les violences commises sur Moad en 2013.

Le flic condamné a fait appel de la décision du juge.

Ce n’est pas fini pour Moad et sa famille, soyons donc nombreux à continuer à les soutenir !

Rappel des faits :

Le lundi 19 décembre 2016 a été cité le prononcé du jugement : Un policier condamné sur 5. Le 30 Novembre 2016 a donc eu lieu le procès des 5 policiers qui en Janvier 2013 ont tabassé à coups de matraques et de coups de pieds Moad, 14 ans à l’époque, alors qu’il rentrait simplement chez lui. Ce procès est l’aboutissement de la très longue bataille politique menée par la famille pour que soit reconnue la vérité et que leur fils obtienne justice.

Sauf que, le 30 novembre 2016, ce n’est pas le procès des 5 agents qui auquel on a eu droit, mais bel et bien celui du jeune Moad. En effet, outre les attaques insultantes des trois avocats de la défense (donc des policiers), le jeune a eu droit à des questions et réflexions reprochantes et également insultantes de la part du juge et du procureur du roi !

Ce procès devant avoir lieu en juin a été reporté, comme c’est souvent le cas lors de jugement de policiers. Il semble que la mobilisation faite autour de ce procès dérange car la date a changé à plusieurs reprises, même la veille du procès du 30 novembre 2016, on a appris que l’heure changeait, n’étant plus au matin mais l’après-midi.

A travers le cas de Moad, il s’agit aussi de dénoncer les abus et les violences quotidiennes subies par nombre de jeunes.

Rassemblons nous ce 15 juin pour soutenir Moad et dénoncer les brutalités policières, la complicité de la justice et le racisme d’Etat !

Pour que cessent les contrôles au faciès et l’impunité de la police !

Le Comité des parents contre les violences policières à Molenbeek,

la Campagne Stop-Répression, les JOC Bruxelles et Bruxelles Panthères appellent l’ensemble de la société à participer au rassemblement « JUSTICE POUR MOAD » qui est organisé à Bruxelles ce vendredi 15 juin à partir de 8H devant le palais de justice.

Nous appelons également toute organisation, association, collectif,.. à signer cet appel (via FB ou mail stop.repression.be@gmail.com), à participer et à mobiliser !

Premiers signataires :

Campagne Stop Répression

Comité des Parents contre les Violences Policières à Molenbeek

La Nouvelle Voie Anticoloniale

JOC Bruxelles

Bruxelles Panthères

ObsPol

Change Asbl

Ensemble, nous porterons ces revendications !

