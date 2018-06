Comme chaque année, du 11 au 22 juillet, a lieu un peu partout à Bruxelles la petite onzaine des mo(n)des mineurs entêtés.

Onze jours pour explorer, confronter et conjuguer des manières de ruiner l’hégémonie tout en éprouvant dans les corps la force des mo(n)des qui lui échappent toujours déjà.

Concerts, projections, discussions, repas, ateliers, balades, jeux, lectures, assauts, siestes et autres tentatives entêtées d’opérer ce « léger déplacement » qui est au cœur du processus révolutionnaire, et de suspendre la comptine métropolitaine qui, comme elle le fait chaque fois localement sur l’ensemble de la planète, résonne au cœur de la machine européenne.

Cette fois-ci encore, c’est une occasion de se retrouver, en un endroit, avec les complices de tous pays et de mettre à l’épreuve les expériences et les perceptions qui nous lient, plus ou moins solidement, au-delà de l’espace et du temps.

Quiconque, tout lieu, tout groupe qui le souhaite est invité à se faire entendre, voir ou sentir en vue de tisser sur ces quelques jours avec d’autres, explicitement ou non, une trame à même, d’une part, de communiquer les propositions, les endroits et les heures, et, d’autre part, d’organiser l’accueil des personnes venues, parfois de très loin, pour incarner ces liens et matérialiser ces complicités.

Quoi qu’il en soit, l’idée est simple : en juillet, c’est grosse étape à Bruxelles, et ça va danser.

Amenez vos potes.

C’est pas fini.