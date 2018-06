Marche de protestation

Make peace great again

7 juillet 15h - Gare bruxelles nord

Donald Trump, le président des Etats-Unis, sera de nouveau dans notre pays pour un sommet de l’OTAN. Il arrivera le 11 juillet et repartira le jour suivant.

Un seul sujet dans l’agenda : plus d’investissements militaires de la part de tous les pays de l’OTAN, y compris la Belgique. La plate-forme Trump Not Welcome appelle à marcher et protester le samedi 7 juillet. Nous refusons de participer à cette surenchère militaire au détriment de la lutte contre la pauvreté, la protection sociale, l’approche du changement du climat, une politique d’accueil des réfugiés humaine et une société solidaire. Voulez-vous y participer ?

Rejoignez-nous à Bruxelles le 7 juillet et dites ‘Non’ à Trump, sa politique et celle de ses homologues européens. Notre message commun :

Pour la paix

Contre l’achat de nouveaux avions de chasse et la militarisation qui nous est imposée par Trump et l’OTAN. Nous exigeons l’investissement de nos impôts dans l’éducation, les soins de santé, le climat et la solidarité internationale ! Nous voulons un monde sans armes nucléaires !

Pour un monde durable

Délirant : des centrales au lignite sont réouvertes, des pastilles d’iode sont distribuées pour nous protéger contre des fissures dans les centrales nucléaires. Nous exigeons une politique climatique qui se montre solidaire et décisive en vue d’un avenir durable.

Pour une société tolérante et solidaire

Contre le racisme, le sexisme, le harcèlement et la criminalisation de ceux qui ont fui la guerre et des familles qui montrent leur solidarité en ouvrant la porte de leur maison. Une série de droits acquis après de longues années de luttes sont menacés. Nous marchons pour les droits de tous les êtres humains, en partant des principes d’égalité et de solidarité.

Pour les droits sociaux

Pour les intérêts des 99 % de la population. Non à la politique du self-service des gouvernements gérés par et pour les 1 % les plus riches. Nous en avons assez de la politique d’austérité. Il est temps d’investir dans la société.

Rejoignez-nous le samedi 7 juillet. Faites entendre votre voix, montrez l’unité pour un avenir démocratique, pacifique, durable et solidaire. United We Stand !

https://www.trumpnotwelcome.be