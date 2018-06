Comment ne pas reproduire le sexisme alors qu’il fait partie de ce qu’on dénonce ? Comment aborder les rapports de genre à l’œuvre dans nos propres collectifs ?

APLP et Quinoa vous invitent à un atelier de réflexion collective et personnelle sur les dynamiques de genre dans notre société et dans nos différents groupes, ainsi que sur le rôle que nous y jouons chacun-e (consciemment ou non), dans l’optique de nous outiller à participer à leur évolution.

Dans un climat de bienveillance, cet atelier de 3 heures sera composé de moments permettant à qui le souhaite de s’exprimer, d’une brève proposition théorique sur les divers rapports de domination dans les groupes et enfin, d’un temps d’ébauche de pistes concrètes pour tenter de les déconstruire.

La participation est gratuite et ouverte à tou-te-s (x/h/f), mais il est nécessaire qu’au moins un tiers de chacun des deux genres les plus reconnus participent pour que l’atelier puisse avoir lieu.

Infos pratiques

Où ?

à Mundo-B (26 rue d’Edimbourg à Ixelles, proche du métro Porte de Namur et de la gare Bruxelles-Luxembourg)



Quand ?

Mercredi 20 juin de 18h00 à 21h00 précises. L’accueil se fera à partir de 17h45. Afin de préserver un climat de confiance et d’écoute au sein du groupe, les portes fermeront à 18h05.



Inscription

L’inscription est gratuite mais obligatoire et les places sont limitées. Merci d’envoyer un mail à Damien ( ), en précisant vos coordonnées.

NB : Cet atelier peut aussi être organisé à la demande pour tout groupe d’au moins 10 personnes : contactez-nous !