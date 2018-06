Les ABC de l’auto-défense numérique

Un atelier, les deuxième et quatrième lundi du mois, au Steki, à 19h.

Ce lundi : Privé, confidentiel ? Qui peut voir quoi pendant la circulation des données sur le réseau et leur stockage sur des serveurs.

QUE SONT LES ABC :

Ces deux heures bi-mensuelles sont spécialement destinés à celles et ceux qui veulent appréhender les bases du fonctionnement des ordinateurs et de la communication entre les ordinateurs ; elles sont prévues pour tout qui veut mieux comprendre ce qui se passe quand on va sur Internet, quand on efface un fichier ou quand on envoie un email ; elles sont faites pour celles et ceux qui veulent doucement acquérir quelques réflexes d’autodéfense de base dans leur usage des ordinateurs, smartphones et autres tablettes. Les ABCs ne supposent aucun savoir particulier et seront dans la mesure du possible indépendants les uns des autres. Nous n’entrerons pas dans des complications techniques (enfin, nous essayerons…). C’est une bonne idée de se munir d’un ordinateur ou d’un smartphone.