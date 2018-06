Concert de soutien à l’Espace Autogéré "La Libertaria"

Projections & Concerts :

AGATHOCLES

Agathocles est un groupe de grindcore belge, originaire de Mol, Anvers. Le groupe ne fait aucune publicité ni promotion.

TRAVØLTA

TravØlta Heist Op Den Berg, Belgium

Heultje, Antwerp, Belgium is against RACISM, SEXISM and any other form of DISCRIMINATION since January 2015 !

We play short, fast and loud.

Let’s fucking dance.

https://travoltakvlt.bandcamp.com/

MERDE FANTÔME

https://merdefantome1.bandcamp.com/album/d-dal-en

LEAGUE OF MENTALMEN

https://theleagueofmentalmen.bandcamp.com/

Dans le cadre d’une tournée de soutien au portail web Contrapoder.org,

Indymédia Vénézuela et à l’Espace Contre-culturel Autogéré qui a ouvert

en novembre dans une ferme de 4 hectares des Andes Vénézuéliennes sous

forme de coopérative culturelle et agricole "La Cooperactiva". Un an

après la dernière venue, le Venezuela est toujours meurtri par une

classe politique (autant la gauche que la droite) corrompue et

répressive, une ultra inflation (3000% -oui çà existe !) qui ne permet

ni de manger, ni de se soigner , des services publiques en mal

fonctionnement quand ils fonctionnent, une délinquance social, policière

et militaire débordante. Plus que jamais le peu d’anarchistes qui ne

sont pas (et en veulent pas) partis du pays s’organisent par l’entraide

et l’autogestion. Comme la nourriture est primordial pour survivre : La

Libertaria sème et récolte de la contreculture et maintenant aussi des

cultures biologiques, nous présenteront de nouveau le documentaire

“Extractivisme au Vénézuela”, une présentation du nouveau lieu et la

vente de t-shirts.

IL N’Y A PAS DE VOIE VERS L’AUTOGESTION ! LA VOIE C’EST L’AUTOGESTION !

Chronogramme :

*5 juin : Bar du ZOO, rue de la Baraque, Louvain-la-Neuve (Belgique)

*8-9 et 10 juin : Festival Maloka- les tanneries- Dijon

https://www.facebook.com/events/564036827286381/

*11 juin : Black Market - Dijon

*12 juin : Librairie L’Autodidacte- Besançon

https://www.infolibertaire.net/librairie-lautodidacte/

*14 juin : Espace noir- St-Imier (Suisse) www.espacenoir.ch/~ch/

*15 juin : Lyon

*16 juin : "Le Barricade" 14, rue aristide ollivier-Montpellier

https://www.facebook.com/BarricadeMontpellier/

*20 juin : Limoges

*21 juin : Accompagnement de la marche Roya/Calais- Emmaus Erquery

*22 juin : Accompagnement de la marche Roya/Calais- jusqu’à compiègne

*23 juin : Librairie Publico- Paris http://www.librairie-publico.info/

*26 juin : Barlok , 53B avenue du port- Bruxelles (Belgique)

*29-30 juin et 1 juillet : Projection débat et table de presse : Festival

CNT- La parole Errante- Montreuil

http://www.cnt-f.org/festival-cnt/event/situation-politique-sociale-venezuela/

à confirmer Montargis, Grenoble...

*10-11 et 12 août : Festival Celebration Days- Cernoy

https://www.facebook.com/events/1671495072888263/

Mi août à Saorge

Cagnotte de soutien pour les billets d’avion :

https://www.leetchi.com/c/aide-pour-voyager-en-france

https://lalibertaria.contrapoder.org

https://www.facebook.com/events/2068877846768177/