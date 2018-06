L’Islam et la non-violence

L’asbl LABA (Les Amitiés Belgo-Algériennes) vous propose, du 15 mars au 28 juin, un cycle de 6 conférences "Islam, en parler encore et comment aujourd’hui ?" avec des personnalités du monde littéraire, scientifique, philosophique et du secteur associatif.

Ces rencontres, qui se dérouleront en divers lieux bruxellois, de l’ULB à la Tentation en passant par l’Hôtel de Ville de Bruxelles, s’adressent à toutes et tous et ambitionnent d’appréhender le fait islamique dans ses diverses déclinaisons et ses multiples potentialités.

Avec : Aïda Allouache-Abida, journaliste et écrivaine, qui vient de publier son premier livre "La non-violence en Islam, le Djihad du coeur".

Elle a des années durant animé le cycle de rencontres Inanna à la Maison du Livre.

Mohamed El Bachiri, auteur de "Un Djihad de l’amour" ; sa vie a basculé le 22 mars 2016, lorsque son épouse fut l’une des victimes des attentats du métro de Bruxelles.

Mohamed Ben Merieme, licencié en Philosophie de l’ULB, assistant social à l’Association des locataires de Molenbeek, auteur de l’"Islam de l’infini".

La rencontre sera animée par Michaël Privot, islamologue.

Pour découvrir l’ensemble du programme et des intervenant·e·s : Ghezala Cherifi, Présidente de LABA, asbllaba@gmail.com - 0475 82 07 53 - fb : Laba asbl