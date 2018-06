[Projection] De Paris à Ferguson, coupable d’être noirs

Le cinéma d’Attac présente

DE PARIS À FERGUSON

COUPABLES D’ÊTRE NOIRS

un film de Rokhaya DIALLO

MICHAEL BROWN, un adolescent noir non armé, abattu de six balles –dont deux dans la tête– par un officier blanc. Puis, deux Afro-Américains tués dans le dos par les forces de l’ordre. Et un « nègre » abattu au volant de sa voiture par des cops : « La police vient juste d’abattre mon copain sans aucune raison apparente, devant ma petite fille de quatre ans »... Pas une semaine ne se passe sans qu’un crime ne soit commis par la police contre des Noirs aux Etats-Unis. Mais dès 2014, le monde a vu émerger une génération d’activistes américains qui –avec des moyens inédits– ont su mobiliser l’opinion internationale. En France, les médias ont couvert cette actualité, en n’hésitant pas à dénoncer le racisme institutionnel aux USA. Pourtant, l’Hexagone est confronté à la même problématique. Rokhaya Diallo, militante antiraciste française et noire, a donc décidé d’aller à la rencontre de ces nouveaux protestataires américains pour comprendre les différences entre son pays et le leur.





Cinéma L’Aventure

Galerie du Centre, 57 rue des Fripiers à Bruxelles

[entre la Monnaie et l’arrière de la Bourse]

http://www.cinema-aventure.be/





Attac-Bruxelles-1

bxl1@attac.be

http://bxl.attac.be

tél : 0494 808 854