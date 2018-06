[projection] Catch a Fire

(fiction de Philip Noyce, 2006, 1h41min)

Au début des années 80, Chamusso est ouvrier dans la plus importante raffinerie de charbon de l’Afrique du Sud, à Secunda (Est de Johannesburg). Gardant ses distances avec les combats qui s’y mènent, un jour il est suspecté d’avoir commis un sabotage. Il est arrêté et torturé avant d’être relâché. C’est ce qui le décidera à rejoindre le Umkhonto we Sizwe, bras armé de l’ANC, qui lutte contre l’Apartheid.

Adaptation romancée de l’histoire de Patrick Chamusso, le film montre bien l’oppression du régime de l’Apartheid et l’ignominie de sa police antiterroriste. Il a également le mérite de mettre en valeur l’aspect de la lutte armée qui sera menée durant de longues années pour abattre le régime, consistant notamment en sabotages d’intérêts économiques et d’infrastructures, attaques contre les forces de la répression, frappes contre les collaborateurs du régime. Généralement c’est un aspect commodément passé sous silence, entre autres pour faire oublier la collaboration que de nombreuses démocraties et entreprises multinationales ont entretenu pendant des décennies avec le régime de l’Apartheid.