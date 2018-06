Le Tour du Monde en 183 assiettes #18 Le Kurdistan

La prochaine étape de notre tour du monde est un peu particulière. Direction le Kurdistan, la région la plus montagneuse d’Anatolie, qui s’étend entre les monts Zagros et Taurus. A cheval entre quatre pays, la patrie des Kurdes est un grand point d’interrogation dans l’histoire du monde. Notre brunch sera l’occasion de découvrir les histoires de cette terre oubliée et d’en gouter les saveurs.

Le Tour du Monde en 183 assiettes est un projet de brunchs multiculturels cuisinés sur base d’invendus alimentaires bio, et qui s’attarde sur un pays différent toutes les deux semaines. Un atelier cuisine est ouvert à celles et ceux qui désirent apprendre à cuisiner un plat d’ailleurs la veille du brunch (samedi après-midi). Mené par l’a.s.b.l Musée Ephémère de l’Exil (MEDEX), ce projet favorise la mixité sociale tout en s’inscrivant dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Pour en savoir plus sur notre projet : https://www.facebook.com/brunch183assiettes/