Après 4 ateliers de formation pour aspirants Livres vivants réalisés entre mars et mai 2018, la Bibliothèque Vivante vous attend le 30 juin au Parc Josaphat dans le cadre de la 1ère édition du festival Dialogues en humanité Bruxelles !

La Bibliothèque Vivante est un outil qui s’inscrit dans un esprit de pluralisme, de mixité sociale et culturelle qui vise à favoriser une véritable rencontre favorisant la réflexion autour de stéréotypes qui affectent souvent le rapport à l’autre.

Elle fonctionne de la même façon qu’une bibliothèque classique : chaque lecteur a accès à un catalogue de livres qui peuvent être empruntés pour une durée limitée. Mais dans ce cas, les livres sont des personnes en chair et en os, qui ont été confrontées à des préjuges et qui ont envie de partager une partie de leur expérience personnelle pendant la rencontre avec le lecteur.

Nous vous y attendons nombreuses et nombreux, en famille et/ou entre amis, pour feuilleter notre nouvelle collection de livres et partager des moments de rencontre et de découverte, au pied des arbres.

N’oubliez pas ! Comme les livres sont très demandés, il est recommandé d’arriver tôt pour être sûr de pouvoir les consulter.

Rendez-vous dès 13h30 !

Plus d’infos : https://www.facebook.com/events/2092462437632256/

Contact : Francesca Magagni - La Concertation ASBL - Action Culturelle Bruxelloise | f.magagni@laconcertation-asbl.org | 0484/49.40.96