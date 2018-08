Autrefois, selon les mythes grecs, les voisins d’en haut étaient éternels. Ceux d’en bas idiots. Les hommes vivaient à l’étage du milieu, mortels comme les animaux, mais intelligents comme des dieux grâce à Prométhée, le voleur de feu. Certains nous prédisent une révolution technoscientifique inévitable. Elle mettrait « l’homme-machine » à la place des dieux. D’où l’éternité : ni vieillesse, ni souffrance, ni mort. Nouveau mythe, étrange projet démiurgique. Comment protéger l’humain ? Qui nous vend l’excellence de ce paradis technologique ? Pourquoi ? Qui décidera de confier son âme à une clé USB ? Aujourd’hui déjà, les algorithmes, partout présents, s’imposent silencieusement avec pour seuls buts la rentabilité, l’exploitation, la concurrence...

Indignez-vous, rêvez généreusement

Graines de résistance vous invite à laisser respirer le futur en l’écrivant. Venez résister au « tout numérique », avec vos plumes et vos mots. 6 séances et des formes brèves pour explorer un futur inconnu. Au choix : fable, chanson, poème, portrait, etc. Consignes à deux voix ; écoute bienveillante, lecture « écho ». Nous ouvrirons ensemble l’encrier des écrivains, poètes, chanteurs révoltés par les injustices, les abus et aberrations humaines. Ils/elles font bien plus qu’une bibliothèque de salut public : une mémoire active de l’émancipation sociale.

Animé par : Anne-Françoise THEUNISSEN (ex-parlementaire, ancienne présidente du MOC à Bruxelles, féministe et syndicaliste) et Claude Keller (agrégé en philo et lettres, prof. en Haute Ecole à la retraite, ex-syndicaliste à la CGSP)

Public : adultes - nombre maximum de participants : 10

Dates : 6 mercredis de 18h à 20h30 : 26/09, 10/10, 24/10, 31/10, 28/11 et 12/12 + le samedi 15/12/18 de 12h30 à 19h30 et le samedi 12/01/19 de 10 à 17h.

Prix :130 euros, acompte de 70 euros, solde en 2 versements de 30 euros

Tarif réduit : 104 euros, acompte de 54 euros, solde en 2 versements de 25 euros

