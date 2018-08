Des robots tueurs aux chatbots de compagnie, des love dolls aux chaînes de montage automatisées, des puces implantées aux exosquelettes, des organes imprimés en 3D aux cerveaux digitalisés... Comment cohabiteront machines, hybrides et humains ? Aurons-nous des ami-e-s robots ? Ferons-nous encore société ? Y aura-t-il la guerre ? L’humanité va- t-elle disparaître ? Un nouveau vivre ensemble verra-t-il le jour ? A partir de petits exercices d’écriture, chacun-e élaborera sa propre micro-fiction, autonome en style et en genre, tout en répondant à celles des autres participant-e-s, le tout s’inscrivant dans un contexte commun. Dans un second temps, nous enregistrerons ensemble les textes et les scènes, en recourant le cas échéant à des voix de synthèse. Ensuite, nous procéderons au montage des sons récoltés, au moyen d’un logiciel libre et gratuit très simple à manier.

Accessible sans prérequis. Chaque participant-e est invité-e à apporter son ordinateur, si vous n’en possédez pas, nous pourrons vous prêter du matériel.

Animé par : Luc MALGHEM et Pierre LORQUET, dramaturges, romanciers et auteurs de fictions radiophoniques avec le Collectif 1chat1chat. En partenariat avec le

Centre Librex.

Dates : 6 lundis de 18h30 à 21h : 15 et 22/10 et 5, 12, 19 et 26/11 + le samedi 1/12 de 10h à 17h

Public : adultes

Prix : 110 euros, acompte de 60 euros, solde en 2 versements de 25 euros

Tarif réduit : 88 euros, acompte de 44 euros, solde en 2 versements de 22 euros

INFOS ET INSCRIPTIONS :

Mélanie Ferrier

Responsable ateliers et stages :

m.ferrier@lamaisondulivre.be

02/ 543 12 22