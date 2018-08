Souvent, sans qu’on le sache, sans qu’on le sente, les mots utilisés influencent notre vision du monde. Quand on dit « révolution numérique », « progrès technologique » ou « économie collaborative », on dit quoi en fait ? N’y a-t-il pas une part de rêve, de mensonge dans le vocabulaire formaté de l’idéologie néolibérale ? Avec l’aide d’un petit « Dicomenteur illustré », par le jeu et le débat, les Équipes Populaires proposent un atelier de déconstruction des mots du pouvoir. Objectif ? Éveiller l’esprit critique de manière pédagogique et ludique, retrouver l’envie et le pouvoir d’agir. Cet atelier abordera en particulier le vocabulaire utilisé dans le débat sur les promesses de l’intelligence artificielle.

Animé par : Les Equipes Populaires