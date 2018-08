Le cinéma d’Attac présente

Venezuela, en temps de guerre

de Thomas Michel et Rafael Abril

IL Y A QUELQUES JOURS À PEINE. Le samedi 4 août. Lors d’un défilé militaire en plein centre de Caracas, Nicolás Maduro échappe de peu à un attentat -perpétré à l’aide de drones bourrés d’explosifs. Sept soldats sont blessés, dont trois très grièvement.

Au Venezuela, le processus révolutionnaire fait face (depuis des années) à une contre-révolution menée par les classes dominantes et les États-Unis -ligués pour détruire les bienfaits du chavisme. Ce conflit est aussi une guerre non-conventionnelle, baptisée « Guerre de quatrième génération ». L’année 2017 a ainsi mené la droite nationale dans une aventure insurrectionnelle et paramilitaire dont les conséquences escomptées ont finalement abouti à de retentissants… échecs électoraux. Néanmoins, la bourgeoisie contrôle toujours de larges pans de l’économie et de la presse, là où les autorités peinent à trouver des solutions.

Alors que chez nous les médias de masse s’appliquent à travestir en permanence la violence organisée contre les autorités légales du pays (reprenant, telle qu’elle, une « information » usinée par les agences de presse nord-américaine), ce documentaire récent donne la parole à l’autre camp, majoritaire au Venezuela : la base chaviste.

Réalisation : Thomas MICHEL & Rafael ABRIL

Production : ZIN TV

Montage & voix off : Thomas MICHEL

Genre : Documentaire

Durée : 45 minutes

Tournage : décembre 2017



Film suivi d’un débat avec des militantes de l’association de solidarité "Venesol"