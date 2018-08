Comme dans toute caravane, différents groupes défileront.

Certains sont déjà identifiés : servantes écarlates, médecins en blouse blanche « Je suis Willy Peers », magistrats en toge rouge « Au tribunal pour une IVG ? Ce sera sans nous ! », avocats en robe, familles avec enfants et poussettes « Nos enfants, notre vie, notre décision », un groupe Marche mondiale des femmes « Sol sol sol solidarité, avec les femmes du monde entier », des groupes de femmes militantes pour le droit à l’IVG dans leur pays (Pérou, Argentine, Pologne, Irlande, Espagne) avec leurs symboles respectifs, le Conseil des femmes francophones de Belgique (CFFB) et le Vrouwen Raad « Maman si je veux quand je veux comme je veux », des groupes de femmes de différentes villes (les Femmes de Liège, de Namur, de Charleroi, etc.).

D’autres restent à imaginer…

Infos pratiques :

Rendez-vous le dimanche 9 septembre à 14h devant le Palais de Justice de Bruxelles (place Poelaert)

Parcours : La Caravane des femmes partira de la place Poelaert pour ensuite se diriger vers la place Royale, via la rue de la Régence. Elle bifurquera vers Mont des Arts et la place de l’Albertine pour rejoindre ensuite la place de la Chapelle via le boulevard de l’Empereur. Enfin, elle retournera au palais de Justice via la rue Haute, la rue des Minimes et la rue Aux Laines.

http://www.manifestedes350.be/