Rassemblement contre l’enfermement des familles et contre les centres fermés

A PARTAGER UN MAX ‼️

Notre événement facebook avec plusieurs milliers de personnes a été supprimé, alors qu’on vient de nous informer que la première famille avec enfants a été enfermée dans les unités familiales du centre fermé 127bis ‼️

On compte sur chacun.e pour que le message tourne malgré la suppression de l’événement et de postes facebook.

Rendez-vous ce mercredi 15 aout à 17h30 rue du Chêne (à côté de Manneken-pis, précisément à l’intersection de la rue de l’Étuve et de la rue du Chêne) pour une action pour dénoncer cette mesure.

=> Pose d’un écriteau commémoratif à la mémoire du temps où la Belgique n’enfermait pas les enfants

=> Prises de paroles et enregistrement d’un message collectif pour le gouvernement.

=> Vous pouvez imprimer votre photo avec le filtre afin de redécorer symboliquement l’espace.

Le gouvernement belge vient donc de franchir un pas de plus dans l’ignominie en procédant à l’enfermement d’enfants.

Affirmons haut et fort que les mesures discriminantes, répressives et dégradantes prises par le gouvernement belge à l’encontre des personnes migrantes, réfugiées et sans papier ne se font pas en notre nom et que nous resterons mobilisés !

#NotInMyName

#NoOneIsIllegal

#StopCentresFermés