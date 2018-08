La Commune de Paris et la laïcité

Par Jean-Michel Dufays

Aujourd’hui, nous sommes dans un contexte où des forces politiques se gargarisent de « laïcité » de l’État et de l’École Publique, tout en refusant d’interdire le financement public des cultes, des écoles confessionnelles et de supprimer les cours de religion dans l’École Publique… Il nous a paru intéressant de revisiter les idéaux de la Commune, afin de mesurer comment ils se retrouvent dans la modernité et l’actualité.

« On voulait tout à la fois arts, sciences, littérature, découvertes, la vie flamboyait. On avait hâte de s’échapper du vieux monde » Louise Michel

Au printemps 1871, durant 72 jours, la Commune de Paris a matérialisé les espoirs de changement social portés par ceux et celles qui donneront naissance au mouvement ouvrier. La Libre Pensée organisée y prit sa part. Drapeaux rouges, drapeaux noirs, drapeaux rouge et noir flottaient sur les barricades. Communistes, anarchistes, socialistes utopiques, blanquistes, républicains… venant de différents pays se sont lancés « à l’assaut du ciel » pour instaurer un nouveau monde, une nouvelle démocratie, décréter de nouvelles libertés fondamentales.

En quelques semaines, la Commune de Paris décrétait un nombre impressionnant de mesures pour essayer de concrétiser ses idéaux. Le CLP-KVD a choisi, pour cette conférence, de se pencher plus spécifiquement sur cette volonté de laïcisation de l’État et de l’Instruction Publique que la Commune voulait promouvoir par différents moyens (séparation des Églises et de l’État, suppression du budget des cultes, suppression du cours de religion, laïcisation des programmes scolaires et des personnels de l’enseignement…).

Jean-Michel Dufays :

professeur d’histoire et de philosophie à la Haute Ecole Bruxelles-Brabant

auteur d’articles sur la philosophie de l’histoire (publiés dans une dizaine de pays)

direction de deux ouvrages sur l’historiographie (Presses de la Sorbonne, 1990) et la laïcité (Fondation rationaliste, 2005, avec Pol Defosse et Martine Goldberg)

En pratique :

Le vendredi 7 septembre 2018 dès 18h30

Salle Sacco-Vanzetti, 54 chaussée de Forest à 1060 St Gille

Entrée gratuite. Pour des raisons de place, il est demandé de s’inscrire.

Contact-Infos : clp.kvd@gmail.com http://clp-kvd.org/?lang=fr