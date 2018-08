mini

Le Festival Alimenterre est un festival de films documentaires qui mettent des images et des mots pour relever les défis agricoles et alimentaires mondiaux. Organisé par SOS Faim Belgique, il revient en grandes pompes pour une 10ème édition qui s’annonce sensationnelle !

Luttes paysannes, accaparement de terres, élevage et environnement, l’industrie du lait et de la tomate,... tous ces sujets cuisinés sous différentes formes : des débats, des ateliers et des rencontres.

Le festival a également lieu dans de nombreuses villes wallonnes !

Mercredi 10 octobre : Soirée d’ouverture



> 19h : Ciné-débat : Les « dépossédés »



Dans un monde où l’agriculture industrielle règne en maître, la production d’aliments demeure l’une des professions les moins bien rémunérées de la planète. La migration des paysans depuis leurs terres jusqu’aux chantiers de construction de mégalopoles dystopiques semble inévitable. Ce film est un voyage impressionniste dans la réalité quotidienne des petits agriculteurs qui peinent à joindre les deux bouts. Il explore les mécanismes propulsant les agriculteurs dans une spirale de désespoir, d’endettement et de dépossession. Projection suivie d’un débat : L’alimentation, un business comme les autres ? De la nourriture pour manger ou pour faire du fric ?

> 21h : Soirée d’ouverture avec dégustation de produits paysans, claque musicale, courts-métrages, stands, animations et vernissage de l’exposition de SOS Faim sur le système agricole en crise !

Cette soirée est gratuite mais sur inscription obligatoire.