Le Festival Alimenterre est un festival de films documentaire qui mettent des images et des mots pour relever les défis agricoles et alimentaires mondiaux. Organisé par SOS Faim Belgique, il revient en grandes pompes pour une 10ème édition qui s’annonce sensationnelle !

Luttes paysannes, accaparement de terres, élevage et environnement, l’industrie du lait et de la tomate,... tous ces sujets cuisinés sous différentes formes : des débats, des ateliers et des rencontres.

Le festival a également lieu dans de nombreuses villes wallonnes !

Jeudi 11 octobre : 2 projections-débats



> 19h-21h30 : « La Planète Lait »



En Europe, en Asie ou en Afrique, le lait s’impose comme le symbole de la croissance démesurée d’une production mondialisée. Comment les vaches sont-elles devenues les fournisseurs d’une industrie hautement technologique ? Qui trouve-t-on derrière ce marché ? Existe-t-il des alternatives ? Quels sont les bienfaits du lait ? Ce film part à la rencontre des agriculteurs, des représentants de la filière laitière, des politiques, des lobbyistes et des scientifiques sur plusieurs continents en quête de réponses. Projection suivie d’un débat : pourquoi produire toujours plus ? Dans quel but et avec quels effets ?

> 21h- 23h30 : « Les champs de la colère »



Les « Foulards noirs » ce sont cinq femmes agricultrices ou femmes d’agriculteurs qui arborent aujourd’hui les couleurs des paysannes de jadis, mais aussi celles du deuil d’une agriculture qui se meurt. Elles battent la campagne pour faire entendre une autre voix ; celle d’un monde agricole en pleine tourmente. Des exploitations laitières normandes aux élevages porcins bretons, c’est une course contre la montre qu’engagent les femmes pour résister à la crise qui détruit les exploitations et les familles. Projection suivie d’un débat : endettement : quelle marge de manœuvre ont les agriculteurs pour s’en sortir ?

> 21h30-23h : projection de courts-métrages divers en boucle.



> 18h30-23h30 : Espace Alimenterre dans les cave et exposition de SOS Faim sur le système agricole en crise.

5€ pour assister à une projection-débat. 15€ pour le Pass 4 Séances. Les « Pass 4 séances » sont uniquement en vente au Cinéma Galeries et les séances sont à définir au moment de l’achat. Nous vous conseillons vivement d’acheter vos places à l’avance au Cinéma Galeries ou en ligne (+0,5 € frais en ligne)