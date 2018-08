mini

Le Festival Alimenterre est un festival de films documentaires qui mettent des images et des mots pour relever les défis agricoles et alimentaires mondiaux. Organisé par SOS Faim Belgique, il revient en grandes pompes pour une 10ème édition qui s’annonce sensationnelle !

Luttes paysannes, accaparement de terres, élevage et environnement, l’industrie du lait et de la tomate,... tous ces sujets cuisinés sous différentes formes : des débats, des ateliers et des rencontres.

Le festival a également lieu dans de nombreuses villes wallonnes !

Vendredi 12 octobre : 2 projections-débats



> 19h-21h30 : « L’Empire de l’or rouge »



Que mange-t-on quand on ouvre une boîte de concentré, verse du ketchup dans son assiette ou entame une pizza ? Des tomates d’industrie. Transformées en usine, conditionnées en barils de concentré, elles circulent d’un continent à l’autre. Toute l’humanité en consomme, pourtant personne n’en a vu. Où, comment et par qui ces tomates sont-elles cultivées et récoltées ? Ce film remonte une filière opaque et très lucrative, qui attise les convoitises : les mafias s’intéressent aussi à la sauce tomate. L’Empire de l’or rouge nous raconte le capitalisme mondialisé. Il est le roman d’une marchandise universelle. Projection suivie d’un débat : Marketing : on nous prend pour des c*** ? Que cachent les belles étiquettes et slogans vendeurs ?

> 21h- 22h15 : « Poisson d’or, Poisson africain »



Le port de Kafountine au Sénégal est le décor d’une grande partie de l’activité économique de la Casamance. On y observe un spectacle bouillonnant : hommes, femmes et enfants se côtoient dans un cadre qui semble chaotique et qui, malgré la complexité des rapports sociaux parfois conflictuels, fonctionne de manière parfaitement organisée. Face à une concurrence extérieure de plus en plus forte, ces femmes et ces hommes résistent et contribuent grâce à leur labeur à la sécurité alimentaire de nombreux pays africains.. Projection suivie de tables de discussions informelles avec deux personnes ressources autour des questions.

> 21h-23h : projection de courts-métrages divers en boucle.



> 18h30-23h30 : Espace Alimenterre dans les cave et exposition de SOS Faim sur le système agricole en crise.



5€ pour assister à une projection-débat. 15€ pour le Pass 4 Séances. Les « Pass 4 séances » sont uniquement en vente au Cinéma Galeries et les séances sont à définir au moment de l’achat. Nous vous conseillons vivement d’acheter vos places à l’avance au Cinéma Galeries ou en ligne (+0,5 € frais en ligne)