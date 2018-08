mini

Le Festival Alimenterre est un festival de films documentaires qui mettent des images et des mots pour relever les défis agricoles et alimentaires mondiaux. Organisé par SOS Faim Belgique, il revient en grandes pompes pour une 10ème édition qui s’annonce sensationnelle !

Luttes paysannes, accaparement de terres, élevage et environnement, l’industrie du lait et de la tomate,... tous ces sujets cuisinés sous différentes formes : des débats, des ateliers et des rencontres.

Samedi 13 octobre : Forum des alternatives, flash mob & 2 projections-débats



> 14h à 17 : le Forum des Alternatives



Ateliers DIY, rencontre de porteurs d’alternatives, court-métrages, animations pour enfants et débats ! Gratuit et sans inscription. Dans les Caves du Cinéma Galerie.

> 17h30 à 18h30, sur la Place de la Monnaie, une Flash Mob "Droit à l’Alimentation"



> 14-15h, 17h-19h, 21h-23h30 : projection de courts-métrages divers en boucle. Accès libre.



> 18h30-23h30 : Espace Alimenterre dans les cave et exposition de SOS Faim sur le système agricole en crise.



Le soir, 2 projection-débats :

> 19h-21h30 : “Silent Land”



Au Cambodge, les terres du village de Seng Channeang ou « Moon », jeune cultivatrice de riz, sont convoitées par de grandes compagnies. Pour faire face aux géants de la canne à sucre et ne pas être la prochaine victime de l’accaparement foncier menaçant la région, elle devra s’allier avec les autres agriculteurs. Silent Land nous raconte la quête d’une jeune femme leader pour la survie de son exploitation, face à l’intérêt des grandes entreprises. Projection suivie d’un débat : Accaparement de terres : quelles solutions ?

> 21h-23h30 : « L’empreinte du bœuf »



L’Amazonie brésilienne compte 85 millions de vaches, soit trois vaches pour chaque habitant. Aujourd’hui, la zone de pâturage qui était autrefois une forêt tropicale intacte, s’agrandit. Une grande partie de ce changement est la conséquence de l’arrivée de milliers d’agriculteurs venus du sud. Cette migration est le fruit de choix politiques. L’élevage bovin est devenu un étendard économique et culturel de l’Amazonie qui compte aujourd’hui des politiciens puissants pour le défendre. Projection suivie d’un débat : manger de la viande, est-ce durable ?

5€ pour assister à une projection-débat. 15€ pour le Pass 4 Séances. Les « Pass 4 séances » sont uniquement en vente au Cinéma Galeries et les séances sont à définir au moment de l’achat. Nous vous conseillons vivement d’acheter vos places à l’avance au Cinéma Galeries ou en ligne (+0,5 € frais en ligne). Le Forum des Alternatives est gratuit.