Le Festival Alimenterre est un festival de films documentaires qui mettent des images et des mots pour relever les défis agricoles et alimentaires mondiaux. Organisé par SOS Faim Belgique, il revient en grandes pompes pour une 10ème édition qui s’annonce sensationnelle !

Luttes paysannes, accaparement de terres, élevage et environnement, l’industrie du lait et de la tomate,... tous ces sujets cuisinés sous différentes formes : des débats, des ateliers et des rencontres.

Dimanche 14 octobre : Soirée de clôture !

> 17h-19h : Navate, un jeu dont vous être l’agriculteur.



Dans la peau d’une agricultrice ou d’un agriculteur vivant dans un pays imaginaire, vous devrez récolter et vendre vos productions sur le marché. Au fur et à mesure du jeu, les inégalités entre les agriculteurs et leurs causes émergent. Amenés à réfléchir aux alternatives et à prendre connaissance du droit à la souveraineté alimentaire et ses implications, vous serez au coeur de l’action ! Gratuit, inscription en ligne.

> 17h30-18h30 : Rencontre avec un acteur du Sud.



Le CENADEP, (Centre National d’Appui au Développement et à la Participation Populaire), est une ONG issue de la société civile congolaise qui organise et soutient les populations locales, en vue d’améliorer leurs conditions de vie et leur permettre ainsi d’être autonome. Danny est particulièrement impliqué dans des projets de soutien à l’agriculture familiale notamment l’appui aux organisations paysannes. Il est donc une figure clé du mouvement paysan local. Gratuit, inscription en ligne.

> 21h30-23h : projection de courts-métrages divers en boucle. Accès libre.



> 19h : Remise du Prix Alimenterre & Projection-débat de clôture : « Vers un crash alimentaire »



Décerné par un jury d’experts, le « Prix du Festival de films Alimenterre » récompense un documentaire de la sélection du festival pour sa force de sensibilisation et son pouvoir de mobilisation. Il sera remis par Olivier De Schutter.

Les deux réalisateurs de ce documentaire nous font sillonner à travers les continents pour nous faire comprendre les causes profondes de la réduction dramatique de l’approvisionnement alimentaire. Pédagogique et didactique, “Vers un crash alimentaire” invite les experts à contextualiser et les paysans à témoigner. Avec précision et clarté, ils dépeignent les politiques et leurs conséquences sur les paysans et les consommateurs. Projection suivie d’un débat : Comment le système agricole a-t-il évolué depuis la crise alimentaire de 2007 ?

La soirée se terminera par un drink de clôture.