Il y a 10 ans, la faillite de la banque Lehman Brothers provoquait des faillites en chaîne dans le secteur bancaire et financier. Au cours de ces 10 années, l’argent des dividendes et des intérêts a continué de s’accumuler dans les mains des 10% les plus riches. Mais pendant ce temps, les politiques d’austérité se sont déployées partout en Europe, guidées par le mantra de TINA (There Is No Alternative, il n’y a pas d’alternative), et la plupart d’entre nous a vu ses conditions de vie se dégrader.

Il aurait pu en être autrement.

Il peut encore en être autrement.





Au programme de 14 à 18h :

Un après-midi pour se rencontrer, pour comprendre un peu mieux les enjeux liés à la finance et surtout pour s’organiser !

Présentation de l’appel à action : pourquoi, pour faire quoi, comment, etc

Pour les intéresséEs : Crise financière ? finance ? quelques infos pour s’y retrouver un peu

Partage et élaboration des idées en devenir

Pas d’inscription, entrée libre

Goûter auberge espagnole : n’hésitez pas à apporter un petit quelque chose à boire et/ou à manger, à partager !

Possibilité de garderie pour les enfants de plus de 3 ans.

https://www.facebook.com/byebyetina/

http://www.byebyetina.be/