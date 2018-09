TDM #20 Nigéria

C’est tambours battants et avec l’énergie farouche du retour après une (toute relative) absence que se prépare le premier brunch de cette deuxième saison du Tour du Monde en 183 assiettes.

Cap vers Lagos, capitale culturelle, vibrante et colorée du Nigéria, pays le plus peuplé d’Afrique, mosaïque de plus de 250 ethnies. Terre de l’afrobeat aux rythmes libérateurs, chants d’émancipation culturelle post-coloniale. Dans ce concert de langues et de traditions, des voix se lèvent : Fela Kuti contre un Etat cleptomane ou bien Semira Adamu, une jeune demandeuse d’asile nigériane fuyant un mariage forcé, victime il y a vingt ans déjà d’une politique migratoire belge meurtrière.

A quelques jours du lancement des actions organisées par la Coordination Semira Adamu (du 14 septembre au 13 octobre), nous vous vous invitons à venir goûter ce qui rassemble tous les Nigérians d’ici et d’ailleurs : une boule de yam, île flottante dans une assiette de soupe d’okra, et bien d’autres choses encore !

Lien vers la page de l’évènement : https://www.facebook.com/events/292528901557904/