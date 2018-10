Quelles visions politiques pour quel paysage bancaire en Belgique ?

Débat d’après la crise et d’avant les élections 2019...

La question de l’entrée en bourse partielle de Belfius agitera à coup sûr la campagne électorale de mai 2019.

Sur base des réponses à des questions concrètes, chacun pourra se faire une opinion à propos de ces "liaisons souvent dangereuses et toujours complexes" entre finance et recherche du bien commun. Pourquoi pas une banque gérée à 100 % par l’état ? Comment limiter la spéculation des banques sur les marchés et leur capacité de créer de la monnaie par le crédit ? Comment imposer la prise en compte des effets climatiques pour évaluer des investissement ? Faut-il favoriser la diversité des types de banque ? La finance au service du bien commun est-elle une utopie ?

Invités : CDH, Défi, Ecolo, MR, PS et du PTB

En pratique

Gratuit

Inscription souhaitée