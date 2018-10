Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ? Et comment en parler ?

On parle de plus en plus d’intelligence artificielle, mais serait-ce un abus de langage ? Et si elle existe, comment la définir ? En circonscrire le champ ? D’aucuns prétendent améliorer nos capacités physiques, mais aussi intellectuelles, grâce à des implants informatiques, cérébraux notamment. Mais le cerveau est-il comparable à un ordinateur ? Un ordinateur fonctionne-t-il comme un cerveau humain ? Et inversement, notre cerveau est-il numérisable ? Pourrait-on le télécharger sur une machine ? Le cloner ? Quelle est la spécificité de l’intelligence humaine ?

François Van Lishout : docteur et ingénieur civil informaticien à l’Université de Liège

Hugues Bersini : professeur d’informatique et directeur du laboratoire d’intelligence artificielle de l’Université Libre de Bruxelles

Emmanuelle Danblon : professeur ordinaire de rhétorique à l’ULB

Céline Pieters : doctorante en co-tutelle avec Emmanuelle Danblon et Jean-Paul Laumond, directeur de recherche au CNRS et roboticien (LAAS, Toulouse)

Alexandre Wajnberg, journaliste scientifique, animera la discussion

www.monperecerobot.net