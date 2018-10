Une jeune danseuse de ballet et un petit robot s’engagent dans un processus d’imitation et dans un rapport d’empathie qui questionnent notre perception de l’humain et du non-humain. Le duo compose des tableaux vivants inspirés de la peinture religieuse dans une chorégraphie ritualisée où se glissent des gestes contemporains, comme ceux que les enfants du numérique exécutent sur leurs tablettes tactiles.

Lesson of Moon, déclinaison du ballet School of Moon (2016) créé par le Ballet de Marseille mettant en scène des enfants et des robots humanoïdes, sera suivi d’une rencontre avec ses concepteurs, le chorégraphe Eric Minh Cuong Castaing et Thomas Peyruse, créateur du projet artistique « Marionnettes Électriques » qui étudie l’incarnation de l’algorithme sans passer par l’image, cherchant à explorer un nouveau medium entre la ligne de code et le corps humain dans toute sa complexité, sa sensibilité et sa beauté.

Nous accueillerons également Philippe Boisnard. Artiste numérique et écrivain, il sera également présent dans notre exposition dans une installation interactive réalisée avec le plasticien Beb-deum. Il interroge depuis de nombreuses années la constitution de l’homme à travers la matérialité des codes et des représentations liées à la dimension aussi bien politique que sociale ou économique. Ses installations et ses performances cherchent à réfléchir aux processus technologiques qui viennent constituer notre humanité. C’est en ce sens qu’il travaille beaucoup sur la question des fragments qui constituent les hommes, fragments qui seraient son ADN.

Philippe Boisnard : artiste numérique et écrivain

Eric Minh Cuong Castaing : chorégraphe

Lorena Jouven : danseuse

Thomas Peyruse : ingénieur et roboticien

La soirée sera animée par Jacques Urbanska

www.monperecerobot.net