Déconnexion générale ! Contre le déferlement technologique et le transhumanisme

Le Mouvement politique des objecteurs de croissance, le journal Kairos et la Maison du Livre, avec le soutien de Technologos, invitent à une journée de réflexion.

La propagande technophile occupe notre quotidien par un matraquage publicitaire dans les médias et les discours politiques. Impossible d’y échapper, difficile de faire entendre une voix discordante sur le mythe du numérique « bienfaiteur et dispensateur de progrès ». Comme le débat public sur cette question est pour l’instant insuffisant, il est crucial de discuter des choix de société, celle que nous voudrions, celle que nous refusons, et ainsi dévoiler l’impact social, démocratique, écologique, sanitaire et humain du « tout numérique » que le capitalisme mondialisé nous impose sans une once de démocratie. Dans ce tableau, le transhumanisme apparaît comme un mouvement encore relativement méconnu, et pourtant bien agissant, tant dans des projets concrets financés à coups de milliards de dollars que dans l’idéologie qu’il promeut et qui façonne insidieusement les esprits. Cette journée s’adresse à tout citoyen curieux de comprendre ce qui se profile et motivé par l’avenir de nos sociétés, civilisation et espèce.

Programme

13h30 : Accueil

14h : Première table ronde « Le Grand Remplacement de l’humain par la machine » avec :

Pièces et Main d’oeuvre : activistes grenoblois contre la tyrannie technologique

Michel Weber : philosophe

Alain Gras : sociologue

Modérateur : Bernard Legros

16h30 : Pause

17h : Seconde table ronde « Le déferlement technologique aujourd’hui : exemples emblématiques » avec :

Bruno Poncelet : anthropologue et formateur au Cepag

Sarah Dubernet : membre de l’Association de veille et d’information civique sur les enjeux des nanosciences et des nanotechnologies (AVICENN)

Paul Lannoye : physicien, député européen honoraire et président du Groupe de réflexion pour une politique écologique (Grappe)

Modérateur : Robin Delobel

19h30 : pot de l’amitié

20h15 : concert de blues acoustique avec le guitariste Hervé Krief

www.monperecerobot.net