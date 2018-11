Le sujet portera sur la quatrième révolution industrielle et les impacts de l’automatisation du travail sur les questions sociales. Où en est la réflexion sur les bouleversements à venir, notamment dans les secteurs de la santé et de l’horeca, mais aussi dans l’industrie ? Mohssin El Ghabri introduira la soirée avant de modérer la discussion entre Christophe Degryse, Sandrine Warsztacki et Laurence Dierickx. Chacun dans leur domaine, ils questionnent les aspects sociaux, professionnels et humains de l’automatisation et de la robotisation des tâches.

Sandrine Warsztacki a coordonné un numéro spéciale d’Alter Echos consacré aux aspects sociaux de la « quatrième révolution » que constitue l’automatisation et la robotisation des tâches, tandis que Laurence Dierickx a développé la première application belge de journalisme automatisé, « Bxl’air bot ». Ensemble, nous réfléchirons à la manière de stimuler la réflexion sur l’avenir de l’emploi et des marchés du travail tout en reprenant en main notre avenir.

Sandrine Warsztacki a coordonné un numéro spéciale d’Alter Echos consacré aux aspects sociaux de la « quatrième révolution » que constitue l’automatisation et la robotisation des tâches, tandis que Laurence Dierickx a développé la première application belge de journalisme automatisé, « Bxl’air bot ». Ensemble, nous réfléchirons à la manière de stimuler la réflexion sur l’avenir de l’emploi et des marchés du travail tout en reprenant en main notre avenir.

www.monperecerobot.net